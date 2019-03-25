【午市重點睇】圓匯企109.7　金價升上1315美元

●美匯指數反覆企96.6，港匯企7.848，離岸人民幣(CNH)高見6.7159，圓匯反覆企109.7，歐元於1.129水平反覆，英鎊在1.32水平波動。油價跌約1%，紐油低見58.33美元，布油企66.4美元水平。金價升上1,315美元。道指期貨跌逾百點。



●恒生指數早段曾挫逾600點，半日仍跌517點或1.78%，報28,595點，主板成交逾599億港元。國企指數跌234點或2.04%，報11,282點。騰訊友邦領跌。 https://bit.ly/2WnuA8u

-中國太保績後逆市漲近2%。

-李寧遭非凡中國減持，兩股齊挫。

-嘉年華國際復牌曾彈38%，主席持股被斬倉。

-中璽國際停牌，涉內幕消息。



●【即市分析】

-基建鐵路股勝在底子厚。 https://bit.ly/2OoL8dx

-環球氣氛轉差要點做？ https://bit.ly/2urlCLj

-美債孳息倒掛港股實死冇生？ https://bit.ly/2U6O3wv

-瑞聲績差，點解仲彈得起？ https://bit.ly/2Tum1GT



●港股格局︰李偉傑料28500點有支持。 https://bit.ly/2JDX7Fb



●公司業績：

-國藥控股去年盈利升4%，末期息59分。

-浙江世寶去年純利跌77%。

-東方海外去年純利倒退21%。



●A股快報：滬深三大指數半日跌逾1%。 https://bit.ly/2TwEliC



●外匯管理局局長、人民銀行副行長潘功勝表示，中國將繼續穩妥有序推進資本項目開放，下一步，資本項目開放將着力推動少數不可兌換項目的開放。



●亞洲股市：日股一度瀉逾700點。 https://bit.ly/2OqqKIG



●就美國主要債息出現「倒掛」，美國芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯表示，相信美國孳息率曲線倒掛的幅度相當有限。



●美國3個月國庫券與10年期國債息差由上周五的-0.07個基點擴大至-1.7個基點。

-避險情緒升溫，全球主要債息下跌，圓匯見109。 https://bit.ly/2FxI9fL



●人行周一(25日)無進行逆回購操作，有600億元人民幣7天期逆回購到期。

-人民幣兌每美元中間價為6.7098，較上日開市價續跌154點子，呈兩連跌。

-人民幣Hibor：隔夜息升至2.45厘。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.53厘。



●港元拆息︰隔夜息今年首破2厘，1個月期升至1.79厘。



●英國首相文翠珊周一料將面臨內閣逼宮壓力，議員擬採取行動接手主導脫歐政策。

-周一議會料將允許一連串的「象徵性投票」表達脫歐選項，其中包括舉行二次公投，留在歐洲關稅同盟，甚至是取消脫歐。



●【股民熱話】捕捉股王騰訊最佳入市時機。 https://bit.ly/2TRV6Ka



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其他精彩新聞：退休無憂：曾輸身家測量師 置業有計變億元富翁

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