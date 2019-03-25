丘鈦科技盈利大跌97%　股價挫近半成

丘鈦科技(01478)去年純利大跌，股價午後最多被質低4.8%，低見6.5港元，成交暫逾1,700萬元。





【12:11】丘鈦科技去年業績倒退近97%

丘鈦科技公布截至2018年12月31日止全年業績，股東應佔溢利1,439.9萬元人民幣(下同)，按年跌96.69%，每股基本盈利1.3分，不派末期息。



公司指出溢利下跌主因，包括：

(1)攝像頭模組和指紋識別模組的毛利率均出現明顯下跌；

(2)人民幣兌美元的中間價由2017年底的6.5342，升至去年年底的6.8632，人民幣貶值幅度超過5%，令得以美元計價的材料、銀行借款的成本進一步提升，並令集團錄得匯兌虧損；

(3)一間聯營公司新鉅科技股份截至去年12月底止年度錄得虧損，公司分攤的虧損金額超過2017年。



去年收入升2.5%至81.35億元，收入增幅較低，因攝像頭模組的平均銷售單價大跌30.3%至23.86元，而指紋識別模組的平均銷售單價亦跌32.2%至17.1元。



期內，整體毛利率4.3%，按年減6.8個百分點。



展望2019年，董事相信宏觀經濟形勢仍然充滿挑戰，貿易保護主義和地緣政治關係都可能令全球經濟發展面臨波動。另外，智能移動通信終端行業的發展前景在宏觀經濟形勢的影響下，仍具有很大的不確定性。



公司認為，在目前形勢下，集團更應努力鞏固自身於行業的優勢，通過推進新材料、新工藝和新產品的研發建立技術優勢，通過優化客戶結構來改善產品結構，通過推進垂直鏈條整合來打造智能視覺產品的系統化能力，通過加強內控管理來提升防禦風險能力。



董事會對本年度攝像頭模組業務的發展持審慎樂觀態度，並定下目標，如下：

(1)攝像頭模組出貨數量較上年度按年增長不低於30%，其中一千萬像素及以上攝像頭模組出貨數量佔比不低於50%；

(2)屏下指紋識別模組出貨數量佔指紋識別模組出貨數量的比例不低於40%；

(3)持續檢視客戶需求及本集團業務發展情況，並於本年底前逐步將攝像頭模組產能擴充至不超過每月5,000萬顆。



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