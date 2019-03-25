正榮地產：今年銷售目標提升兩成至1300億人幣

正榮地產(06158)公布，今年銷售目標為1,300億元人民幣(下同)，較去年全年銷售額1,080億元提升20%。董事長黃仙枝透露，去年底止集團貨值達4,200億元，足夠未來3年發展。



他預期，內地房地產市場仍然維持調整周期，限價、限售等政策不會出現明顯變動。但他指，地方政府逐步獲取自主微調政策的權力，近期也見到例如房貸加快審批、利率鬆動等利好因素，相信樓市平穩向好。



副總裁兼財務總監陳偉健補充，公司截至目前未結轉收入約1,000億元。去年公司致力將短期債務置換成較長期債務，並力爭將非銀行貸款融資成本降低，相信未來短債比例、融資成本及負債率均可再下降。



問及長租公寓發展，行政總裁王本龍預期，今年在上海會有數百間長租公寓開業，未來會考慮將部分自持物業改成長租公寓，惟對規模沒有追求。



主席歐宗榮較少出現於人前，其兒子、集團非執行董事歐國偉表示，父親希望集團以「百年老店」品牌發展，因此日常營運主要交由專業化及現代化管理團隊負責。自己身為公司非執行董事，目前正在學習及吸取經驗，但不排除未來會參與更多管理工作。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm