樓價UPDATES：藍籌屋苑升值潛力高

藍籌屋苑升值潛力高，鰂魚涌太古城本月錄41宗成交，最新有兩房戶以1,075萬港元售出，原業主1977年以約16.1萬元買入，轉售帳面大賺1,058.9萬元，物業升值近66倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂魚涌太古城恒星閣中層F室，實用面積718方呎，三房間隔，原叫價1,550萬元，後減價至1,488萬元，最終以1,450萬元易手，實用呎價20,195元。



●鰂魚涌太古城鄱陽閣高層A室，實用面積583方呎，兩房間隔，以1,100萬元成交，實用呎價18,868元。



●筲箕灣形薈2座高層E室，實用面積360方呎，一房間隔，以1.98萬元租出，實用呎租55元。



●西灣河嘉亨灣6座高層C室，實用面積749方呎，三房間隔，望海景，成交價2,200萬元，實用呎價29,372元。



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九龍區

●紅磡海逸豪園19座低層A室，實用面積561方呎，兩房間隔，原開價1,000萬元放售，經議價後最後以950萬元獲用家承接，減價50萬元或約5%，實用呎價16,934元。



●將軍澳新寶城3座高層G室，實用面積562方呎，三房間隔，原開價950萬元，後減至932萬元，減價18萬元，實用呎價16,584元。



●奧運站維港灣6座中層G室，實用面積459方呎，兩房間隔，原開價900萬元，期間曾多次調整叫價，去年6月曾開價1,100萬元，直至今年2月才調整叫價至1,000萬元，終以985萬元沽出，實用呎價21,460元。



●深水埗金源大廈高層A室，實用面積308方呎，兩房間隔，獲新買家以478萬元承接，實用呎價15,519元。



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新界區

●馬鞍山海典居5座中層B室，實用面積1,066方呎，三房間隔，以1,750萬元易手，實用呎價16,417元。



●元朗溱柏3座中層C室，實用面積523方呎，兩房間隔，以1.35萬元租出，實用呎租25.8元。



●沙田溱岸8號3座中層E，實用面積509方呎，兩房間隔，以980萬元易手，實用呎價19,253元。



●大埔太湖花園10座中層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，以598萬元沽出，實用呎價14,950元。



●青衣盈翠半島8座低層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，原開價890萬元，最後減價30萬元或約3.4%，以860萬元沽出，實用呎價16,444元。



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