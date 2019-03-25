藥明康德：未來3年廠房面積倍增　布局細胞及基因領域

藥明康德(02359)聯席首席執行官胡正國表示，公司在美國、德國及中國均有廠房，總面積達54.9萬平方米。預料未來數年每年的資本開支約20億元人民幣，廠房總面積於2022年會增至115.8萬平方米，而位於中國的廠房會貢獻最大的產能。



他又指，公司現有59種新藥物受美國食品藥品監督管理局(FDA)審核，其中39種是來自其客戶。另有123項在研項目，有關進度良好。



他續稱，公司正積極在細胞和基因治療領域上布局，為30個臨床試驗階段的項目提供服務，其中25個處於一期臨床試驗階段，其餘5個則位於第二或第三期。



去年收入約55%來自美國市場，約25%收益來自中國。被問及中美貿易摩擦有否影響公司在美國的投資，首席財務官朱璧辛表示，公司在美國及中國的風險投資約各佔一半，但中國稍多，由於大部分投資只佔少數權益，故影響不大。



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