m18講場：煤炭污糟走下坡？　神華凌總：「我哋係清潔能源」

中國神華(01088)舊年少賺7.7%，煤炭業務經營毛利率又跌咗，市場反應認真麻麻，股價周一(25日)跌超過5%。觀乎公司今年商品煤產量目標同煤炭銷售目標分別按年跌2.2%至7.4%，記者會上有人問到煤炭依行係咪開始走下坡，董事長凌文聽完似乎有啲激動，強調煤炭唔單止會繼續係中國最主要嘅能源，仲已經係清潔能源啦！



凌總話，舊年煤炭佔中國一次能源消耗比重得59%，首次跌穿60%，但煤炭用量依然都係多咗。就算依個比例日後會繼續下降，但都只能夠話，第日中國用多咗嘅能源裏面，更多係新能源，煤需求都唔會大減。



之後佢愈講愈激動，指中國已探明能源儲備入面96%都係煤炭，石油同天然氣加埋先得4%，近年仲愈嚟愈依賴進口，咁唔開發煤可以點先大佬？通街都覺得煤炭污糟，但神華都做得好好，其中陝北毛烏素礦區經過20年嘅開採之後，植被率由10%都無大幅提升到70%以上、地下水得到好好嘅保護，而且公司燃煤全部都超低排放，仲乾淨過天然氣呀！



副總裁張光德就話，神華今年商用煤產量目標按年減少660萬噸至2.9億噸，同公司生產嚴格依法合規，以及一啲煤礦地質開採條件出現變化令產量階段性下降有關。不過，煤炭今年大致上供需平衝，中長期嚟睇煤炭價格實惠而且存量豐富，煤價應該會繼續喺綠色區間(每噸500至570元人民幣)裏面唔會有太大波動。



凌總就話，過去幾年煤炭產能係跌咗，但「先進、優質、高效、環保」嘅質能其實一直有增加，所以今年煤價供需大致平衡，之後需求都樂觀。公司今年有個目標，就係自產煤單位生產成本漲幅唔超過5%，低過舊年嘅接近8%。



另外，神華派息比率已經由35%提高到40%左右，將來都會保持相對穩定的派息政策。



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