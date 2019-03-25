【瑞通推介】瑞聲績後逆市升　留意購證牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國3月份製造業指數放緩至21個月新低，加上美債息倒掛，投資者憂慮經濟前景，拖累道指上周五(22日)以接近全日低位收市，收報25,502點，跌460點。



恒指上周五收報29,113點，周一(25日)早段受美股拖累急瀉，回至28,500點水平整固，連失10天和20天線，留意後市會否考驗1個月低位28,201點的支持。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾5,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者較為看好港股短期繼續反彈。



吉利汽車去年純利按年升18%至125.53億元人民幣，總銷量按年升兩成，獲多間大行唱好，帶動股份上周五收升逾半成，為表現最好藍籌，盤中曾高見15.36元，以今輪升浪由低位13.4元開始計，累彈幅度達14.6%。不過在大市拖累下，該股周一早段回吐逾3%，回至14.8元以下整固，約14.2元的10天線或有較大支持。逾830萬元於上周五淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾100萬元淨流入。



瑞聲科技去年純利37.95億元人民幣，按年跌28.7%，不過管理層料下半年業務發展空間較大。該股績後獲資金追捧，上周五收升3.45%至46.45元，重返10天線之上，周一早段繼續逆市升約5%。上周五有逾400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有38萬元淨流出。



長實集團去年純利升33.2%至401.17億元，普遍獲券商上調目標價，股份上周五以全日高位68.2元收市，升幅近1.5%，並較今月上旬低位62元，累升1成，不僅已企穩主要平均線之上，亦創10個月高位。股份周一早段略回至67元附近，跌幅逾1%，下方支持可參考10天線(66元)，向上則可留意有否機會挑戰70元。上周五分別有22萬和4萬元淨流出其好倉和淡倉。



中國建材去年營業收入2,189億元人民幣，按年增加18.9%；純利80.67億元人民幣，按年增長63.3%。股份績後挫逾5%，穿10天和50天線，回至6元邊，兩日升勢暫告終。約86萬和35萬元於上周五分別淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關牛熊證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿8.3倍。貼價、中短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿7.7倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(27119)，行使價17.38元，2019年8月到期，實際槓桿5.3倍。



瑞聲科技輕微價外、中短期購證(18415)，行使價48.9元，2019年6月到期，實際槓桿4.7倍。



長實集團輕微價外、中年期購證(25360)，行使價73.88元，2019年9月到期，實際槓桿8.2倍。



中國建材價外、中短期購證(22269)，行使價7.5元，2019年8月到期，實際槓桿4.5倍。



建行輕微價外、短期購證(13337)，行使價7.38元，2019年6月到期，實際槓桿17.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(59783)，收回價28,110點，槓桿比率39.3倍。熊證(62957)，收回價29,590點，槓桿比率21.9倍。



吉汽牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率6.1倍。熊證(62207)，收回價15.8元，槓桿比率8.9倍。



瑞聲科技牛證(60034)，收回價41.9元，槓桿比率3.8倍。



騰訊牛證(57891)，收回價340.1元，槓桿比率19.3倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率12倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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