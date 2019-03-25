四大理由支撐！埃利安：美國面對「不一樣的曲線倒掛」

就美國3個月期與10年期國債孳息率倒掛、引發市場對美國走向衰退的憂慮，著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安撰文指出，從歷史上看，「孳息率曲線倒掛」往往比經濟顯著放緩早出現大約1年時間；然而，最新出現的曲線倒掛，可能被證明是該規則的「一個例外」。



孳息率曲線倒掛是不尋常的，因為它涉及貸款人願意為所承諾的資金賺取較少的利息收入。這通常發生在投資者預期短債孳息率將隨着聯儲局降息而大幅下跌；如果經濟急劇放緩並面臨有意義的經濟衰退風險，這種情況最有可能發生。



但埃利安認為，美國經濟從2018年平均增速上放緩，主要由於聯儲局的錯誤溝通以及35天的政府部分停擺。而儘管一些經濟學家擔憂美國經濟擴張正面臨中美貿易緊張局勢，及政治不確定性的阻力，但這種「悲觀看法」忽視了一個事實，就是美國穩固的勞動力市場繼續支撐消費，這是美國經濟活動的最重要推動力。



他指出，美國月均新增就業仍遠高於周期後期的預期水平。此外，更多的工人被吸引回到勞動力隊伍，擴大產能和創收水平。目前的薪資增長折合成年率超過3%。今年和明年的美國經濟增長也將受益於商業投資的增長。雖然減稅的影響正在減弱，但它們被政府支出的增加所抵消。



而這種相當良性的經濟前景與曲線倒掛的傳統信號相互衝突，主要原因有4個：



1、歐洲經濟正面臨大幅放緩局面，3月22日，該地區最大經濟體德國和法國的採購經理人指數再次強調了這一點，這導致德國10年期國債孳息率轉為負值。鑒於全球市場和投資流的互聯性，不可避免地給美國孳息率帶來下行壓力。



2、上周，聯儲局超預期、顯著和迅速轉變貨幣政策，加大對孳息率下行壓力；包括今年不會加息，甚而最早在12月份降息；及聯儲局宣布停止縮表進程，時間較市場預期為早。



3、債券市場的其他部分並未發出重大經濟放緩的信號。這包括企業債，其中投資級和高孳息率指數均處在相對偏緊的價差水平。



4、最後，通脹預期的下降可能，與對未來需求急劇減弱的預期關係不大；而是更多關係到許多核心驅動因素、本質上是結構性且長期性。



所有這些都表明，最新的曲線倒掛不太可能成為美國經濟衰退的傳統信號。



但埃利安亦指出，這並不意味政策制定者應該放鬆。相反，他們應該更加積極地推動促增長措施，以降低「孳息率曲線倒掛」自我實現預期的風險。因為，若人們愈來愈多將曲線倒掛誤讀為迫在眉睫的經濟衰退的信號，股市就可能出現大跌和波動性上升，市場流動性不足的風險也就愈大。所有這些如果持續下去的話，可能會抑制家庭和企業信心，推遲商業投資決策，並拖累經濟增長步伐。



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