【高盛推介】資金低吸騰訊Call輪

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周四(21日)收市後公布去年業績，符合市場預期。惟未能帶動股價向上，上周五(22日)表現反覆，收市升約0.6%。周一(25日)早段則跟隨大市急跌，低開見352.8元，為過去兩周低位，及後跌幅略收窄。



國家新聞出版廣電總局於網站公布第10批獲發版號遊戲名單，騰訊旗下遊戲並未在列。



觀察個股認股證資金流向，可見上周三(20日)至上周五皆錄得資金流入認購證，合共約6,230萬元，當中上周四佔約4,000萬元，為當中最多資金流入的窩輪相關資產。而上周五亦佔約2,070萬元。此外，上周五亦見資金轉向部署牛證，錄得約2,140萬元資金流入。



投資者如計劃趁低部署騰訊反彈，可留意價外幅度約7%，年期約3個月的購證(26541)，行使價380.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿11.7倍，行使價355至385元間、中年期的低街貨產品中，槓桿最高。



投資者如計劃以貼價證作部署，則可留意價外幅度約4%，年期約3個月的購證(16631)，行使價368.2元，2019年6月21日到期，實際槓桿10.5倍，貼價兼高槓桿。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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