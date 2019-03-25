長城汽車：減價屬正常行業周期性競爭現象

長城汽車(02333)董事長魏建軍於業績會上表示，中國汽車銷量增長難再達雙位數，但內地消費市場持續升級，相信未來汽車市場增長將由數量轉為質量帶動。



事實上，長汽去年銷售未達標，旗下車型更率先減價以提振銷量。他認為，去年市場情況較差，車企都在推出更有競爭力產品，減價屬正常的行業周期性競爭現象。



集團今年銷售目標為120萬輛，較去年實際銷量增近14%。魏指出，主要是看好今年旗下各品牌有更多新車推出，旗下四大品牌今年都有新車推出，包括WEY W7 GT、哈弗F7x、歐拉ORA R2，以及「長城皮卡」10月亦將推出一款較高端車型，另有最少4至5款升級車型。



對於2021年打入北美市場的目標，魏強調，進入美國市場需極其謹慎，尤其產品責任問題需要小心處理。集團在產品技術、質量及性價比方面都不輸美國品牌，惟在當地營運網絡及銷售服務是一大挑戰。公司目前亦正在各地考察，以建設廠房，其中俄羅斯工廠預計今年第二季建成投產。



長汽去年與德國寶馬在內地成立合營公司，他指，雙方合作研發新能源汽車，最大優勢是可降低成本，預期首款純電動車將於2022年上市。



集團今年派息比率增至50.38%，主要是考慮到公司的經營狀況，而未來派息會維持不低於30%的水平。



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