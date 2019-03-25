盛滙商舖連環沽貨　西環舖大賺1.5倍

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，上周連環沽出3個舖位，共涉約5,258萬港元，是次沽貨主要為重整資金，以作換貨之用。



他表示，上述最新沽出的舖位包括太子道西96至100號地下C至D號舖，面積約800方呎，成交價3,350萬元，現由便利店以約6.4萬元承租。物業於2012年11月以約3,028萬元購入，期間升值約10.6%，為近年該基金賺幅最少的買賣。



其餘兩個舖位則為尖沙咀山林道9至11A地下B舖，面積約200方呎，新成交價1,280萬元，較2016年10月購入價1,130萬元高出13.2%；現時舖位月租約3.5萬元。



另一個舖位是西營盤皇后大道西270至280號地下6號舖，面積約420方呎，以2,800萬元沽出，較2009年12月購入價1,100萬元大升1.54倍；舖位現時月租約7萬元。



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