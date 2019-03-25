永升生活服務：第三方項目佔比料降至一半

內地物業管理商永升生活服務(01995)董事會主席林中預期，今年度來自投標的外部拓展業務將新增3,500萬平方米，加上未來每年來自兄弟公司旭輝(00884)的新增合約管理面積接近1,500萬平方米，相信未來數年業務會是爆發期。



總裁周洪斌表示，目前物業管理業務中，來自第三方項目在管面積約2,560萬平方米，佔比約63.68%，預期未來第三方項目佔比降至約一半，來自旭輝面積佔約三成，另有一成來自收購。



目前按收入劃分，非住宅管理業務佔比約20%，林相信，隨着旭輝商業辦公室項目逐年增加，永升的商業管理也會同步增長至約30%。按地區劃分，業務主要集中在華東地區，佔比約70%，他坦言現時在華南地區發展較少，預期未來10年華南地區業務比例會提升至25%，另看好二線城市住宅及政府公共設施管理市場。



他又指，未來5G技術廣泛應用後對發展智能社區很有幫助，會對智能社區管理技術及平台加大投資。該公司派息率定為年度核心淨利潤30%，未來派息政策維持穩定，以平衡股東回報及集團快速增長步伐。



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