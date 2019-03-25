朗詩綠色：剝離長租公寓業務短期有利股東回報

朗詩綠色(00106)早前公布計劃把長租公寓業務剝離。董事局主席、執行董事兼總裁田明指，長租公寓正在發展，但現仍處於虧損階段，把業務剝離能為股東實現價值最大化。



他認為，中國市場對租賃需求愈來愈大，長遠看好長租公寓發展，現時以二房東模式營運，但相關業務需要時間發展，2018年產生約1.9億元人民幣虧損，預料未來一段時間會仍處於虧損階段，對財務表現有一定影響，亦會影響股東的回報，故決定把相關業務從上市公司中剝離。另外，現時未研究日後有關業務盈利後的部署。



公司去年在美國有8個新增項目，田指出，美國市場大，由於當地不可預測因素較小，如政策調整等，公司將繼續在美國發展，作風險對沖。



聯席總裁兼首席財務官申樂瑩補充，現時美國資產佔公司整體資產約25%，日後美國和中國的資產比例將維持3比7。



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