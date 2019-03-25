【即市分析】日清食品上升動力轉強

東方產經專欄作者帥哥：大市表現飄忽，主打民生需求的食品相關股吸引力再現，「本地薑」維他奶(00345)逆市升近1%，現報36.35元，短線有勢挑戰37.55元的52周高位。至於日清食品(01475)今早(25日)再升穿4元關，高位曾見4.09元，成交暫已大增至1.7億元，值得望多兩眼。



集團去年全年收入29.98億元，按年11.5%；純利則升5%至2.05億元，業績表現對辦。集團以香港及內地為主要市場，受環球經濟影響不大。早前公布將投資2,000萬元在大埔工業邨生產廠房，提升棒丁麵生產線。此舉將有助於集團發展其香港業務，同時容許棒丁麵產品於短期內出口到中國及台灣市場的可能性。



該股現價往績市盈率僅21倍，估值仍有提升空間，其股價本月初升至5.3元高位見頂回落，惟跌至3.8元水平已現明顯支持，今早在大成交下重拾升勢，上升動力轉強，後市若能企穩於4元樓上，後市有望再試5元關，跌穿3.8元止蝕。

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