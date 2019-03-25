人保：已化解股權投資虧損風險　首季投資勝預期

去年中國人民保險集團(01339)的投資收益下跌19%，至295.27億元人民幣(下同)；總投資收益率跌1.1個百分點，至4.8%。



中國人保資產副董事長王顥表示，去年資本市場波動損害投資表現，整個保險行業亦面對同樣風險。目前而言，已經化解去年股權投資的虧損風險，並已錄得盈利，今年第1季的投資表現好於公司預期。



他又指，今年內地股市多個風險已漸漸消退，中美貿易談判可取得較好結果，同時內地政策層面及交易制度完善，對證劵市場有利，加上推出科創板等，料對內地股市有一定支持。



惟整體宏觀經濟未出現根本性的好轉，未來公司將以長期股權及價值投資理念作投資部署，並以絕對收益為目標。



中國人保旗下的中國財險(02328)副總裁張孝禮透露，財險今年首兩個月保費收入增長23%，較市場表現優勝。對於全年保費表現，管理層要求全年業務增速須與市場同步，且效益要高於市場表現。



中國財險較早前宣布擬發行80億元的資本補充債。該公司副總裁沈東表示，集團於2014年發行的80億元債劵將於年內到期，息率達5.7%，到期後若不贖回利率更會再調高。目前債券市場利率偏低，發行新的資本補充債替換舊有債務，可降低借貸成本及利息支出，亦有助穩定償付能力。



內地未來擬進一步開放金融市場，中國人民保險集團及中國財險董事長繆建民表示，外資公司進入內地保險市場，未有造成衝擊之餘，更與內地保險業一起壯大。外資公司並有助引進優質的經營理念及模式，於公平競爭下，有利市場健康發展。

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