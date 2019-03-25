新盤部署：維峯．浚匯明開價　示範單位曝光

恒基地產(00012)短期內部署連環開售兩個市區盤，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，北角維峯·浚匯最快明日(26日)公布價單，有機會明日開放示範予公眾參觀，以及星期三(27日)開始收票，最快下周開售。



該盤首度開放兩個交樓標準示範單位予傳媒參觀，其中參照28樓B室搭建的一房單位，實用面積270方呎，露台面積22方呎，睡房與大廳以趟門分隔，住戶可更靈活運用空間。



至於參考28樓A室打造的一房示範單位，實用面積267方呎，大廳同樣連接面積22方呎露台。



上述兩個單位的廚房均以開放式設計。



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