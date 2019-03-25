滙豐MPF降智選計劃下調兩隻成分基金管理費

滙豐銀行宣布，滙豐強積金自選計劃將合併入滙豐強積金智選計劃，合併後成員可於單一計劃即智選計劃下選擇多達20隻成分基金。另外，滙豐強積金同時宣布下調智選計劃下兩隻成分基金的管理費，即歐洲股票基金及北美股票基金的管理費，將其由每年資產淨值的1.35%下調至1.30%。



是次整合及管理費下調預定於2019年7月1日起生效，而是次整合正待有關監管機構的正式批准。



6隻自選計劃下的成分基金，包括自選均衡基金，環球股票基金，自選美國股票基金，自選歐洲股票基金，自選亞太股票基金及恆生中國企業指數基金將被複製並新增至智選計劃。



因此，合併後的計劃保留了現有兩個計劃下的所有基金選擇，從而增加了強積金成員的成分基金選擇。合併後的計劃裏已包括了主動及較被動(例如指數基金)的管理模式的基金，以供成員選擇切合其需要及風險承受能力的產品。



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