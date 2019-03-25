樓價UPDATES：樓齡40年　紅磡灣中心照破頂

二手市暢旺，即使樓齡達40年的紅磡灣中心，樓價照樣破頂，該盤首錄呎價逾1.8萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城衛星閣中層H室，實用面積701方呎，三房間隔，望園景，以1,468萬元交吉易手，實用呎價20,942元。



●薄扶林貝沙灣4期1座中層A室，實用面積約1,306方呎，套三房及工人房套間隔，望海景，以4,300萬元易手，實用呎價約32,925元。屋苑本月至今累錄約9宗二手成交個案。



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九龍區



●紅磡灣中心本月錄2宗買賣，其中L座鴻鳴閣高層3室，實用面積411方呎，兩房間隔，獲同區上車客以750萬元承接，實用呎價18,248元，創屋苑歷史新高。原業主於2012年以352萬元買入單位，持貨7年，現轉手帳面獲利398萬元，期內升值逾1.1倍。



●西南九龍浪澄灣3座高層B室，望海景，兩房間隔，實用面積約547方呎，以1,100萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，在無睇樓情況下，議價後輕微減價2萬元，以1,098萬元購入，實用呎價約20,073元。



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新界區



●東涌東環本月錄22宗買賣，包括3A座高層9室，實用面積572方呎，三房間隔，望機場海景，成交價715萬元，實用呎價12,500元，原業主持貨4年，帳面獲利83.5萬元，升值約13%。



●東涌海堤灣畔3座低層G室，套三房加多用途房間隔，望海景，樓市高峰時叫價1,200萬元放盤，近期降至960萬元，近日獲買家議價至955萬元承接，實用面積847方呎計，折合呎價11,275元。



●荃灣綠楊新邨B座高層2室，實用面積451方呎，兩房間隔，叫價760萬元，放盤5天，輕微議價5萬元，即獲外區換樓客以755萬元承接，實用呎價16,741元。



●天水圍栢慧豪園6座高層B室，實用面積510方呎，兩房間隔，以598萬元易手，實用呎價11,725元，買家為年輕夫婦。



●天水圍嘉湖山莊翠湖居9座高層D室，實用面積544方呎，三房間隔，以600萬元沽出，實用呎價11,029元。



●元朗蝶翠峰3座高層F室，實用面積約561方呎，三房間隔，以648萬元完成交，實用呎價約11,551元。



●粉嶺碧湖花園3月暫錄約3宗成交，最新錄得3座高層G室，兩房間隔，議價後以530萬元獲承接，實用面積400方呎計，折合呎價13,250元。



●馬鞍山薈朗3月暫錄約9宗租賃成交，剛錄1座中層A3室，實用面積238方呎，開放式間隔，以11,500元租出，實用呎租48.3元。



●沙田全輝中心A座高層7室，實用面積277方呎，兩房間隔，以448萬元易手，實用呎價16,173元。

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