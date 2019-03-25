【即市分析】華潤燃氣值得高追？

東方產經專欄作者股博士：環球股市風起雲湧，要逆市跑出必須有一定實力或利好消息刺激。華潤燃氣(01193)剛公布之業績標青，且增派息，股價即市升7%報34.1元，值得望望。



先睇業績，華潤燃氣截至18年底止全年營業額按年升約28%至511億元，盈利按年增加21.8%至44.5億元，派末期股息每股62仙，全年派息77仙，較17年增加四成，業績表現唔錯。



大行績後對該股睇法尚正面，高盛指潤燃18年稅後純利較該行預期低5%，惟淨經營現金流83.4億元，較該行預期高16%；派息則輕微高於該行預期，將目標價下調1%至35.55元，維持「中性」評級。瑞信則指潤燃18年純利較該行預期略低4%，但符合市場預期，目標價降至34元，投資評級為「中性」。



策略上，該股股價今日受業績刺激而抽上，股價雖維持在去年10月至今的上升通道內，惟考慮到市場氣氛轉差，加上現價已逐步貼近上升通道頂部，再追值博率一般，若然睇好只宜在下方31.6元水平低吸，目標價睇36元，跌穿31元止蝕。

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