保誠調查：逾8成人憂慮退休後醫療費用　47%無買醫保

保誠(02378)一項調查發現，逾8成人憂慮退休後的個人醫療費用，惟達47%未有購買包括私家醫療保障的保險產品，反映香港家庭對健康生活及保險保障需求認知不足。



保誠於2018年底訪問了1,514名年齡介乎20至64歲的香港市民，當中1/3受訪者不會主動研究或與家人分享健康醫療資訊；高達71%人對父母健康狀況缺乏全面了解。



另外，保誠保險行政總裁容佳明指出，保誠的自願醫保標準及靈活計劃已獲批，料4月1日與同業一同發售。由於各公司的產品定價應該大同小異，市民更應了解保險公司的售後服務及前線員工質素，如是否提供網上賠償服務。



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