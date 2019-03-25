林家亨拆解債息倒掛︰莫將妺仔當作主人婆

國農證券董事總經理林家亨表示，美國3個月期國債孳息率與10年期的倒掛只是一個誤導訊息，啟示作用不大，因為成交金額不多。正確的倒掛應該是以兩年期和10年期息差作比較，因為成交金額較大、對經濟衰退才有啟示作用。他建議投資者要善用機會，不要被錯誤訊息利用，又認為美國今年經濟衰退的機會等於零。



就最新美國3個月債息與10年期債息倒掛，他指背後原因是大戶「識計數」。如果大戶掟廿億美元至3個月期美債，只蝕3至4千萬美元，但跌市的幅度可以令他們在期指/期貨市場賺取1至2億美元的話，何樂而不為？



請想一想，在1998年8月份國際投資者索羅斯借400億港元狂沽港匯，他最後是要買番港元的，差價加利息可能蝕咗十億、八億元，但在期指/期貨的沽空可能已賺了50至100億元。



他建議，由於傳統上美國息率下跌對於港股中的地產股影響不大，假若今天香港地產股或定息收益股份例如電力股有大幅下跌的，可以趁低吸納。



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