龍湖集團：核心盈利增幅守20%以上

龍湖集團(00960)首席財務官趙軼表示，考慮到今年上市10周年因素，全年派息率按年提升約5個百分點至45%，屬連續5年調升，未來仍會保持相若派息水平。



他透露，今年銷售目標定為2,200億元人民幣(下同)，較去年銷售額增長約1成，今年可供銷售貨值有約3,500億元，會視乎銷售情況調整。去年底止土地儲備約6,700萬平方米，相信足夠未來4年發展。集團承諾核心盈利增幅保持20%以上。



公司去年度淨負債率約為52.9%，首席執行官邵明曉表示，未來保持量入為出、均衡增長的穩健發展策略，淨負債水平料於中期維持60%至70%，全年則50%至60%。



長租公寓業務方面，他透露目前開業約5.3萬間公寓，預計至今年底增至10萬間，明年收入可達20億元；另外今年有9個商場將開業，料商業地產租金收入明年可達60億元。



至於香港啟德項目，他預計將於今年第3季推售，淨利潤率約17%至18%，期望藉此項目初步了解香港樓市。



董事長吳亞軍因感冒失聲並未回答記者關於家族傳承的提問，趙軼表示，吳亞軍於去年底將所持全部股權轉讓予女兒蔡馨儀，是因後者到適當年齡，強調吳亞軍目前依然擁有全部投票權。

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