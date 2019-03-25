【市後重點睇】金價續升　道期挫逾百點

美匯指數續企96.6水平，港匯企7.848，離岸、在岸人民幣齊企6.71，圓匯退至110.0，歐元重上1.130，英鎊處1.3171。油價續軟，紐油企58.6美元水平，布油企66.7美元。金價續升，高見1,317美元。道指期貨最新跌123點。



●市後關注點

-18:00 美國費城聯儲銀行行長哈克就經濟前景發表講話

-20:30 美國2月芝加哥聯儲全國活動指數

-22:30 美國3月達拉斯聯儲商業活動指數



●恒生指數全日瀉590點或2.03%，報28,523點，主板成交1,093億港元；騰訊跌3.07%。 https://bit.ly/2WnuA8u

-丘鈦科技盈利大跌97%，股價挫近半成。

-龍湖去年盈利增28%，末期息69分。

-申洲國際去年純利增20%，股價挫6%險守100元關。



●A股快報：滬綜指跌近2%，兩市淨流出逾百億。https://bit.ly/2TwEliC



●亞洲股市：日股收挫650點，今年最大單日跌幅。https://bit.ly/2OqqKIG



●歐股三大指數全線低開，英國富時100指數跌0.5%，德國DAX指數跌0.38%，法國CAC指數跌0.9%。



●【股匯攻略】美股再落機會大唔大？https://bit.ly/2CAh2Pu



●【名家貼士】李偉傑：長和有勢追落後。https://bit.ly/2Oq63MY



●【即市分析】

-日清食品上升動力轉強。https://bit.ly/2HFBWAE

-華潤燃氣值得高追？https://bit.ly/2U8X7kA



●【大師午間教路】熊市反彈浪近尾聲。https://bit.ly/2Osfko8



●日本債息續降，黑田︰央行一直在準備應對國債下跌。



●藥明康德：未來3年廠房面積倍增，布局細胞及基因領域。



●正榮地產：今年銷售目標提升兩成至1300億人幣。



●四大理由支撐！埃利安：美國面對「不一樣的曲線倒掛」。https://bit.ly/2JBxcxV



●沙特阿美CEO︰與中國加強合作及加大投資。



●土耳其里拉上周一度急跌逾6%，土耳其銀行業監管機構BDDK上周六對摩根大通啟動調查。土耳其里拉兌美元歐洲時段漲幅擴大至2.9%。



-摩根大通一份研究報告表示，在3月31日的選舉後，土耳其貨幣有貶值的風險；建議賣出里拉。



●比亞迪擬2024年前在日本銷售千輛電動巴士。



●保誠調查：逾8成人憂慮退休後醫療費用，47%無買醫保。



●太古城本月暫錄40宗買賣，逾4年最多。



●新盤部署：維峯·浚匯示範單位首度曝光。https://bit.ly/2WoTSTH



●盛滙商舖連環沽貨，西環舖大賺1.5倍。

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