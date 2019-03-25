一石激起千層浪！全球或開展「減息潮」

美國3個月期國債孳息率相對10年期出現「倒掛」，或預示經濟1年內陷入衰退，惹起市場一陣恐慌。外國傳媒報道，目前更不濟的是，澳洲及新西蘭10年期債息備受拖累，創下歷史新低，反映傳統的「高息孖寶」有減息壓力，同時預示着全球陷入衰退的機會更高。



報道指出，在周一(3月25日)亞洲時段，全球債券成交量較往常急升1倍。其中，日本10年期債息跌至「-0.09厘」，為2016年以來最低；德國10年期債息亦自2016年以來，首次跌至零水平。



由於10年期債息是整體融資指標，最能反映市場對當地的利率預期，故無論是哪一個國家，該指標也是市場關注的重點。以目前形勢而言，全球恐踏入減息周期，對於無法再減息的國家將是災難。



舉例來說，澳洲10年期債息周一跌至1.78厘，而該國利率為1.5厘，由於往績顯示，兩者一向有最少0.5厘息差，換言之，這預示着澳洲央行減息壓力增加。另外，新西蘭10年期債息也跌至1.9厘，相對該國利率為1.75厘，亦反映有減息壓力。這兩國的10年期債息同創1985年有記錄以來最低。



Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley表示，由於全球央行「偏鴿」，債市正逐步反映其影響。可以預見的是，全球仍有地方具備招數應對，例如美國依然可以減息及採用其他貨幣工具。但目前處負利率的歐洲及日本，情況恐更壞。



市場正估計美國聯儲局有90%機會於今年12月減息0.25厘，之後再減息的時機或在2020年9月。

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