【fb直播】恒指跌夠未？林嘉麒分析！

美國3個月及10年期國債孳息曲線倒掛，為自2007年來首次出現，上周五(22日)美股三大指數率先急跌，恒指周一(25日)裂口低開，曾急跌逾600點，本周期指結算，繼續沽抑或撈底好？



藍籌幾乎全線受壓，唯獨瑞聲(02018)成逆市奇葩！明明去年賺少近29%，但中金照樣唱好，升評級兼將目標價上調近17%至70元，造就佢成為周一藍籌升幅王！上破50元阻力無難度？



李寧旗下非凡中國控股(08032)折讓近8%於場外配售李寧(02331)股份，套現逾17億元，次次都係趁高抽水，入場有風險？



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