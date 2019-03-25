映客：正物色併購目標　料未來2至3個月發布新品

中國移動直播平台映客(03700)董事長兼首席執行官奉佑生在業績會上表示，期望透過併購擴大用戶規模，現正積極物色合適的併購目標，強調併購不是把利潤「併回來」，主要考慮平台型產品。



他又指，計劃拓展海外市場，並不限於直播方向，亦可能會選擇其他互動型產品去嘗試，預料未來2至3個月會有產品發布。



中國正發展5G技術，奉佑生認為，5G對公司業務而言是有利因素，因5G的低延遲特性有利互動型產品，並強用戶體驗，公司目前有一至兩款相關產品在進行研究中。



他續指，由於產品創新對用戶而言十分重要，日後會繼續投入在產品創新上，以增強用戶黏性，希望有一至兩款產品能成為公司爆發式的增長點。



對於未來派息政策，奉佑生表示，目前公司仍在評估派息政策，由於公司仍需要大規模投入作發展，期望由此為股東帶來長遠回報。



至於公司宣布擬斥不超過1億元回購股份，他指，因現時股價未反映公司估值，故作出回購。

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