【終極懶人包】港人北上「無現金」消費三大秘訣

現時內地流動支付比現金更普及，儘管中國人民銀行多次強調人民幣為法定貨幣，商戶拒收現金為違法違規，但不少港人於內地工作或旅遊時，仍常被拒收現金而大感煩惱。《東網》整合三大秘訣，教你不須預先到內地開戶，亦可以最簡單方式在內地體驗「無現金」生活！



1.香港銀行見證開立內地戶口 再開通內地手機支付

過往港人若要開立以人民幣結算的內地版微信支付或支付寶，必須親臨內地銀行分行，及帶備內地住址證明開戶，才能完成實名認證要求。不過，中國銀行(香港)(02388)最近宣布，獲人行批准提供代理見證開戶服務，即港人可於香港直接開立內地戶口。



凡年滿18歲或以上的香港居民，帶同香港身份證及回鄉證，到中銀香港任何一間分行成為該行客戶後，便可開立中國銀行(03988)的內地銀行戶口，過程無需提供任何內地住址證明，開戶後即可綁定至內地手機電子錢包，完成實名認證。



是次中銀香港提供開立的戶口第2及3類戶口。第2類的戶口將提供提款卡，存入及取出資金的每日累計限額均為1萬元人民幣(下同)，每年則為20萬元：第3類則不設提款卡，且帳戶餘額不可超過2,000元，支出額每日及每年上限分別為2,000元及5萬元。



需注意的是，內地電子錢包進行綁定銀行戶口時，一般要求用戶使用11位的內地手機號碼完成雙重身份認證，故市民開通手機電包前，可預先在香港購買一卡雙號電話卡。



值得留意是，現時亦有多間本地銀行聲稱提供見證開戶服務，但普遍需要客戶親臨內地分行，才能啟動戶口功能。



2.支援跨境支付的香港電子錢包

若市民嫌開戶口太麻煩，可考慮使用受金管局監管的香港電子錢包。最近Wechat Pay HK及AlipayHK均已宣布，可於內地實體或線上商戶，按實時匯率以港元支付，市民綁定香港信用卡或增值足夠餘額後，便可體驗跨境支付服務。



不過香港版跨境錢包的限制較多，如Wechat Pay HK只限用於指定商戶，AlipayHK則暫時只限於大灣區內的九個城市使用，兩者暫時均不能完全通行全國所有商戶，同時不能使用二維碼乘搭公共交通工具。



另外，銀聯推出的「雲閃付APP」及中銀香港推出的BoC Pay亦可進行跨境支付；雲閃付APP只限綁定指定銀行的銀聯提款卡或信用卡，而BoC Pay則限中銀香港的信用卡或個人客戶使用。



雲閃付APP及BoC Pay同樣經由銀聯的清算渠道搭建而成，在內地只要見到「雲閃付」的標誌，便可實時按匯率以港元付款，且不限於指定商戶。但需留意是，雲閃付在內地並不算普及，現時很多商戶均不接納此支付方式。



3.銀聯雙幣信用卡

港人最愛的支付工具莫過於信用卡，由銀聯推出的雙幣信用卡同時支援港元及人民幣結算，不徵匯率手續費。若該卡附有「閃付拍卡」功能，更可直接當作交通卡，乘搭指定城市的交通工具，如深圳及廣州地鐵等，尤其適合沒有智能手機或流動數據服務的港人使用。



有兩點需要注意，第一，內地信用卡的普及程度大不如香港，中小型的零售商戶普遍不接受信用卡支付，而大型超市、便利店、酒店或連鎖食肆等的接納程度則較高。



第二，市民消費後需要透過人民幣銀行戶口「找卡數」，又可透過網上銀行或PPS繳費靈以港元直接還款，但需要自行按繳款當日的最新匯率計算，否則隨時因「未找清卡數」而被罰利息。

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