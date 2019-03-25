股市要狂瀉兩成？專家話下周起是最大考驗...

外國傳媒報道，於2018年4月警告全球股市狂潮完結、預計去年餘下時間股市不會大升的加拿大皇家銀行(RBC)美股策略主管Lori Calvasina最新表示，根據該行數據，自1930年起，若經濟陷入衰退，標指下跌中位數為24%，平均更達32%，主因是1930年代大蕭條及2000年科網爆破拉高了平均數。



因此，她指出，去年9月後的美股跌浪曾達兩成，某程度上是反映市場估計衰退將會出現。儘管目前來說，股市仍有上升空間，今年底標指料升上2,950點左右，但未來數周確實很難大升，主因是無論經濟或企業盈利前景，皆出現很多不明朗因素。若市場再次估計會出現溫和衰退，標指最悲會下試2,200點，以符合歷史中位數，由頂部調整24%左右。她並說：「預計股市最大考驗是第2季初。(即下周起)」。



由於標指上周五(3月22日)收報2,800點，若下試2,200點，即短期內可大跌21%。



回看她在2018年4月警告，根據該行的估值模型，就算沒有貿易戰，因聯儲局收水等因素，將令未來12個月股市僅錄得輕微升幅。當時標指處於2,650點水平，可謂言中。

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