騰訊大股東Naspers擬分拆海外互聯網資產上市

騰訊(00700)大股東、南非企業Naspers公布，計劃將旗下包括騰訊在內的海外互聯網業務，分拆於泛歐交易所上市，以釋放價值並提振公司股價。



據了解，Naspers將成立新的子公司，整合其持有的海外科網企業股權，當中包括騰訊、俄羅斯社交網絡公司Mail.ru、德國線上外賣平台Delivery Hero、南美外賣軟件iFood等多家知名企業；Naspers亦將持有新公司75%股權。



該集團又預計，新公司最快會在今年下半年上市。而較早前，Naspers亦將旗下非洲收費電視企業Multichoice分拆上市，其估值約35億美元。



事實上，作為持有騰訊31.2%股權的最大股東，Naspers的市值卻僅為1.44萬億元南非蘭特(約7,800億港元)，甚至低過其所擁有騰訊股票的價值。這意味着Naspers的股價被嚴重低估，市值亦較其資產出現大幅度的折讓。



近期Naspers將業務分拆上市的舉動，被視為該公司釋放其股份價值、使股價回歸合理水平的策略之一。早於去年3月，Naspers亦曾以每股405港元減持約2%騰訊股㩲，套現769億港元。

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