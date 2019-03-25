去年回報達41%大鱷：類似去年底的冧市由上周五開始

外國傳媒報道，去年回報達41%，對沖基金Crescat Capital宏觀分析師Otavio Costa表示，投資者應要留意債市發出的警號。



他說：「我認為人們將對標指2019年底的走勢感到驚訝，因為標指要由頂部暴瀉最少40%。」他指出，近期美國債息出現「倒掛」是股市10年「牛市」的噩耗，因為不單單是3個月期相對10年期出現「倒掛」，而是有一定數量的債息曲線已現「倒掛」，反映熊市近在眼前。



Costa相信，美股自上周五(3月22日)起是「第二隻熊腳」的開始。換言之，類似去年12月的冧市僅剛剛開始。



值得留意的是，3個月期債息相對10年期是紐約聯儲銀行緊盯的經濟指標之一，自1960年起，往往在經濟出現衰退前發生，對上一次是2007年。

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