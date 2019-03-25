中石化：油價回暖會釋放庫存價值　沒回應銷售公司上市時間

中國石油化工(00386)去年第四季純利按年大幅倒退超過87%，勘探及開發、營銷和分銷、煉油和化工的分部業績全年顯著轉壞，股價周一收跌超過3%。



財務總監王德華表示，中石化去年第四季業績與同業相比其實是差不多，期內中石化勘探及開發業務錄得經營虧損約90億元人民幣(下同)完全是油價下跌所致，同時煉油業務庫存減值約50億至60億元，而化工部分裝置亦要減值15億元左右。



董事長戴厚良相信，儘管油價今年會大幅震盪，全年計或許略低於去年，但油價近期回升，亦可望釋放煉油庫存的價值，去年第四季油價急跌造成一些減值實屬正常。副總裁黃文生相信，中石化化工產品的毛利率今年上半年應該還可以。



中石化今年大舉提高上游勘探及開發業務的資本開支，惟市場憂慮是否響應中央「增產上儲」而不顧項目回報地做。總裁馬永生強調，中石化一大痛點是上游資源不足，惟成本管控是部門考核的重要指標，去年上游業務的資本開支沒達標，除了環境評估等程序問題之外，正是因為公司加強了成本控制，改善生產計劃，「請大家放心」。戴厚良亦補充，中央推行經濟改革就是要讓市場主導資源分配，國家不會要企業做無效益的投資。



談及旗下子公司聯合石化去年因為原油交易策略失利錄得40.24億元淨虧損，黃文生強調，聯合石化涉事交易都是標準的套期保值交易，純粹是為煉油業務而做，並無投機買賣成分，只是錯判油價走勢而導致期貨價值虧損，事實上依然降低了煉油業務之成本。聯合石化方面已經吸取了經驗和教訓，日後「要加強對油價的研判和交易策略的制定」。



市場關注中石化會「幫手」進口美國液化天然氣（LNG）去縮窄中國對美國的貿易順差。被問到這會對中石化造成甚麼影響，黃文生表示，中國天然氣需求未來一段時間都會保持以較快速度增長，中石化也在加大勘探力度保障供應，所以本來就着眼於在海外尋找資源，而且北美是目前較大的天然氣產地，「我們也再探討採購這些資源的可能性」。



黃文生無直接回應銷售公司今年分拆上市的成數有多大，亦稱沒有接過關於中央如何組建國家管道公司的文件，中石化會建議當局以市場化的方式進行。

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