【專家樓評】黃漢成：商場以折讓租金吸引名店進駐

近日有知名大型日本連鎖雜貨店進駐香港，開設首間分店，承租尖沙咀核心區美麗華酒店地庫約1.5萬平方呎樓面，月租約100萬元，呎租約67元，與美麗華廣場的寫字樓呎租相若。向來商舖租金應遠高於同區的寫字樓租金，足見是次大額租務，呎租與市價有很大的折讓，然而能夠引入人氣店舖，對商場業主而言，絕對是划得來的好事。



是次進軍香港的日本連鎖生活雜貨店，是日本人氣商店，除了以價錢低廉作招徠外，店中售賣的貨品種類，更是多不勝數，商場向來最重視人流，是次商場以較大的折讓租金吸引此名店進駐，就是希望吸引大量人流帶旺其商場，連帶商場內的其他商戶亦能一併受惠，整個商場人氣上升，自然能提升形象，亦有利日後提高租金水平，除了業主、租戶各得其利，香港人亦多了一個新鮮的購物熱點，可說是達至多贏局面。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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