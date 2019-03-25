OLED電視今年規模360萬部　LG三款可捲曲電視專利曝光

韓媒報道，韓國專利局公開LG三款採用類似「LG Signature OLED TV R」捲軸設計的柔性屏電視，搭載三角形底座，更突出設計感。



「LG Signature OLED TV R」曾在CES 2019電子消費產品展覽期間大放異彩，捲軸式柔性屏幕、自動升降機制、部分升降進入音響模式等設計展現了LG對未來電視形態的探索。



此次曝光的專利顯示，LG在這一探索之路上腳步不止，去年8月向韓國知識產權局(KIPO)提交了三項設計專利，近日正式對外公開。該專利展示三款LG捲軸電視新設計，亮點在於讓電視不易翻倒的三角形底座，使用之外突出設計感。三款設計的主要區別在底座側面邊緣，分為圓形、直線型和弧線型。



據了解，這三款設計同「LG Signature OLED TV R」類似，全部展開為電視模式，部分展開為音箱模式，輔助以100W杜比全景聲揚聲器。



據悉，採用該專利設計的新品最早將於今年9月德國柏林電子消費品展覽IFA2019期間展出。



數據顯示，全球OLED電視機市場的規模預計將在今年達到360萬部，2020年達到700萬部，2021年達到1,000萬部。



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