聯儲局暫停加息　印尼財長：機會來了！

美國聯儲局上周決定維持利率不變，並且預料今年不加息。外媒報道，印度尼西亞財政部長Sri Mulyani Indrawati接受訪問時表示，聯儲局暫不加息，乃該國刺激經濟增長的機會。



由於美國稍早前的加息，導致市場利率和債券收益率上升，吸引投資者的資金流入美國尋求更高回報，導致新興經濟體資本外流。她直言，聯儲局暫停加息正為很多新興經濟體緩解壓力，因資本外流令很多貨幣貶值，進而產生了信心問題。不過，暫停加息決定表明了全球經濟環境不太好，故此看到這個信號，必須非常小心。



印尼盾於去年屢創新低，全年累跌超過6%，更跌穿15,000兌1美元，惟至今仍未收復此水位。

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