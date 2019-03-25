聯交所股權變動資料顯示，中國同輻(01763)於3月19日獲富達增持22萬股，最新持股數目481萬股。



中國石油(00857)於3月20日獲摩根大通增持5,783萬股，最新持股數目約13.09億股。



中國鐵建(01186)於3月20日獲摩根大通增持134萬股，最新持股數目約2.28億股。



金蝶國際(00268)於3月20日獲摩根大通增持2,050萬股，最新持股數目約2.45億股。



龍源電力(00916)於3月20日獲摩根大通增持408萬股，最新持股數目約3.36億股。



香港興業國際(00480)於3月20日獲CCM Trust (Cayman) Ltd增持37萬股，最新持股數目約6.16億股。



中國醫療網絡(00383)於3月19日獲聯合集團(00373)增持51萬股，最新持股數目約23.04億股。



東瑞製葯(02348)於3月20日獲李其玲增持11萬股，最新持股數目約6.89億股。



美亞娛樂資訊(00391)於3月22日獲李國興增持36萬股，最新持股數目約31.19億股。



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中國建材(03323)於3月20日被摩根大通減持3,394萬股，最新持股數目約1.74億股。



中興通訊(00763)於3月20日被摩根大通減持335萬股，最新持股數目3,632萬股。



海螺水泥(00914)於3月20日被摩根大通減持1,286萬股，最新持股數目1.01億股。



藥明康德(02359)於3月20日被摩根大通減持3萬股，最新持股數目851萬股。



鞍鋼股份(00347)於3月20日被摩根大通減持212萬股，最新持股數目7,473萬股。



中國環境資源(01130)於3月22日被李小武減持1,500萬股，最新持股數目約1.61億股。



虎都(02399)於3月21日被Asia United Fund減持350萬股，最新持股數目5,612萬股。



協眾國際控股(03663)於3月21日被Asia United Fund減持4,950萬股，最新持股數目約1.09億股。



鼎豐集團(06878)於3月21日被Asia United Fund減持約1.3億股，最新持股數目約7.64億股。



城建設計(01599)於3月20日被Amundi Asset Management減持258萬股，最新持股數目7,225萬股。



合和實業(00054)於3月20日被Longleaf Partners Small Cap Fund減持5,281萬股，最新持股數目降至0。



國藥控股(01099)於3月20日被Oppenheimer Developing Markets Fund減持33萬股，最新持股數目約1.31億股。



天寶集團(01979)於3月19日被富達減持60萬股，最新持股數目7,042萬股。



聯想控股(03396)於3月20日被北京聯恆永信投資中心(有限合夥)減持1,803萬股，最新持股數目約1.23億股。



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