基金上周冧市前大舉沽貨　全球乍現「跌市三重奏」

外國傳媒報道，根據美銀美林數據，在上周五(3月22日)美股大冧市前夕，全球基金經理已傾向在股市大舉沽貨，再加上債市有異動，目前股市恐面對「跌市三重奏」，或加速下次跌市幅度。



【1、美國債息「倒掛」】

美國3個月期債息相對10年期在上周五(3月22日)出現「倒掛」，為2007年以來首見。自1975年以來，該信號往往預示衰退。



【2、德國債息「變負」】

德國10年期債息在上周五(3月22日)跌至「負值」，為2016年10月以來首次。由於德國經濟高度倚賴出口，某程度亦反映中國經濟放緩。



【3、資金大舉流走】

根據美銀美林數據顯示，截至3月21日當周，投資者從股票基金「巨額流走」207億美元，明顯是放棄股票。

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