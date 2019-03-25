理財Campus：債券投資入門班　教你賺息兼賺價！

投資者憂慮美國經濟衰退風險上升，買入長債避險，令美債息出現「倒掛」現象，引發股市下挫。這亦提醒投資者，一個均衡的投資組合中，債券仍是不可或缺。如果大家對債券投資較陌生，是時候惡補一下，以賺息兼賺價。



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【只有機構或專業投資者可買債券？】



不少投資者對債券的印象是，入場費動輒過百萬元，而且要機構或專業投資者才可以買，一般人只能轉買債券基金。不過，投資基金涉及管理費等額外成本，有機會賺息蝕價，且全由基金經理決定投資何種債券，投資者沒有話事權。



其實，現時個別平台也提供一些普羅大眾也可交易的債券選擇，而分別在於不同的交易所上市。Fundsupermart.com證券及債券投資助理總監張志高表示，在港交所上市的債券，銷售對象規定為專業投資者，亦即要持有合共800萬港元或以上的流動資產，例如股票、基金、存款等，但不包括物業。



另一邊廂，有些債券在其他交易所上市，又或沒有上市，有機會可予所有投資者買賣。



當然，入場門檻仍會視乎不同發債機構和平台而有所不同，除了較多以20萬美元(約156萬港元)設為入場門檻，小部分債券亦可以萬餘元入市。



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【如何揀選適合的債券和交易平台？】



現時銀行和券商提供的網上債券搜尋器，提供多個篩選債券條件，如發行人或擔保人名稱和所屬行業、債券種類、信貸評級、債券貨幣、剩餘年期、票面息率等，投資者可按各自喜好揀選。



張志高表示，揀選時可問自己三個問題：投資年期多長？要求多少投資回報？是否看好某貨幣前景？藉以幫助自己更快找到合適債券。



他續指，透過金融機構買賣債券牽涉不同交易成本，有些公司可能佣金收費較低，甚或不收費，但賺的是債券買賣差價，例如把價格提高一點賣給你，畢竟債券的透明度不及股票，普羅大眾較難知道當時價格。而以該行為例，不賺取買賣差價，但會收取債券票面值0.35%的處理指示費用，以及每季0.05%的平台服務費，按客戶所持債券每日平均市值計算。



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【美債息「倒掛」 如何影響零售債？】



美國3個月債息高於10年期債息，張志高表示這一般預示經濟陷入衰退的風險增加，美國企業的營商環境或變差，投資者宜避開美國企業債。至於亞洲企債方面，只要公司沒有因為美國經濟衰退導致違約，理論上投資者不用太擔心。



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【永續債券與一般債券有何不同？】



大部分債券設到期日，如發行人或債券的擔保人沒違約、定期派息，於買入一刻已可計算到期時回報。若持債券至到期日，更不用理會期間債價升跌。



相反，永續債券沒有到期日。若債券發行人沒違約或贖回債券，投資者可一直持有債券定期收取利息。但因沒有到期日，意味要成功在二手市場賣出債券，才可取回本金。賣出價未必高於買入價，有可能賺息蝕價，且流通量差的債券也有機會找不到人承接。舉例投資100萬元在5厘票息永續債，每年可收息5萬元，但原先的100萬元本金會被綁實。



當然，現時絕大部分永續債券設有「可贖回」的條款，會在特定日期以指明的價格贖回債券，投資者未必可永遠持債不放。而是否行使贖回條款全由發債機構話事，投資者則為被動。



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【為何要買沒有到期日的債券？】



張志高指，政府或公司發行債券，在其他條款一樣的情況下，債券到期日愈遠，息率會愈高。永續債券的息率會高於10年期債、5年期債，才能吸引投資者購買，這亦令前者較受美息變化影響。如果美國聯儲局繼續加息，理論上永續債會較短年期債券的價格調整更多。



市場預期美國加息步伐放慢，但他指全球仍處低息環境，息口向上機會較大，宜先考慮2至4年內到期的高收益債券，該行客戶則較喜歡高收益內房債，息率約6至8厘，對利息敏感度較低。高收益債券風險較投資級別債券高，但因選擇年期較短，不確定性也較少，關鍵是挑選較大型穩健企業，抗逆力也較高。



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