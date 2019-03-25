耶倫：孳息曲線倒掛不意味着經濟衰退

美國前聯儲局主席耶倫在港出席論壇時表示，美國孳息曲線倒掛，可能意味着需要在某個時候降息，但這並不意味着經濟衰退，亦不會是導致經濟衰退的原因，但孳息曲線現有偏向平坦的趨勢。



她續指，由於短期利率預期處於中性水平，當市場參與者開始憂慮經濟將向下行，很容易導致孳息曲線倒掛出現。



她又指，全球央行現不再有充足「彈藥」應對經濟危機，而目前美國較歐洲及日本更接近通脹目標2%的水平，如果經濟下行，或仍有空間降低短期利率，但歐洲和日本的通脹仍低於2%目標，加上進行了資產購買計劃，再無空間降低短期利率，或成重要憂慮。



她表示，現時聯儲局預期長期利率目標為3.25%，低於正常水平4.5%，或因已發展國家面對人口老化、人口及勞工增長減少等問題，降低投資及資金需求，從而推低已發展市場的利率。



她指，現時央行透過貨幣政策來面對外來衝擊的能力已大大減弱，各國需要將重點放在財政政策的擴張上。



她又提到，現時金融體系中未出現任何因素導致經濟有衝擊，而聯儲局的角色亦不會導致經濟受影響，又看不到通脹率有有急速上升的壓力。

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