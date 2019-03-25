去年純利暴跌　丘鈦科技︰將積極提升產品結構

丘鈦科技(01478)去年純利暴跌近97%至1,439.9萬元人民幣(下同)，財務總監范富強稱，去年公司戰略性放棄利潤來爭取銷售規模，期內兩大業務攝像頭模組及指紋識別模組產品銷售單價均大跌逾30%，但他強調，長期做低端產品並非公司策略，今年將積極提升產品結構。



主席何寧寧補充，公司不會改變追求出貨量增長，惟取態不會如去年般激進，會盡力在保持市場份額、收入及利潤方面取得平衡。



他預期，今年攝像頭模組出貨量可按年增長約不低於30%，並目標一千萬像素及以上攝像頭模組出貨量佔比至少達50%；屏下指紋識別模組出貨量佔比亦料增至不低於40%。



他又透露，今年資本開支將按年增加40%至7億元，主要用於研發及擴展產能，包括計劃於年底前逐步將攝像頭模組產能擴充至不超過每月5,000萬顆；此外，公司亦正擴建印度廠房，目標每月產能增至400萬顆。



去年公司毛利率按年倒退6.8個百分點至僅得4.3%。范富強解釋，主要是因期內人工成本及折舊費用大增，加上去年人民幣貶值約5%，公司約一半的材料採購及部分設備是以美元計價，故影響毛利率表現。隨著公司增加高像素攝像頭模組銷量，以及進一步提升自動化程度，相信今年毛利率會有向好趨勢。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm