大戶點睇？股市恐未跌完　原因係...

外國傳媒報道，管理逾1,200億美元資產的基金管理公司安保資本投資駐悉尼動態市場主管Nader Naeimi警告，由歐美觸發的上周五(3月22日)冧市，拖累周一(3月25日)亞洲股市亦大跌，預計跌市不會一日就完成，短期內恐更痛苦。



【已過度反映利好】

他說：「市場早已將利好消息過度定價，股市調整只是時間問題，料未來數周的跌市已開始。」



【美股回購力量減】

盛寶銀行駐悉尼市場策略師Eleanor Creagh亦表示，從歷史往績來看，聯儲局「鴿派」不一定是利好，因這預示經濟正走上放緩之路，最起碼反映增長正在轉弱。美國股市過往受惠於回購股份，惟目前該因素已減退。



資料顯示，在3月25日至5月3日期間，75%的標普500企業將進入回購「休眠期」。往績預示會導致回購活動大跌約35%，而回購被視為美股升市最大推動力之一。



【基金未誘因托市】

摩根資產管理駐墨爾本全球市場策略師Kerry Craig就表示，由於2019年以來股市已累積龐大升幅，季結臨近，基金反而不用「苦撐」，更傾向先行「計數」，故有理由相信短期股市不會有「托市」行動。他稱，若股市出現10%調整，不會感到意外，雖然不知道是否已開始調整浪，但支撐大市的因素顯然不多了。

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