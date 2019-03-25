致富智庫：要記性好？呢4招既免費又實用

金融市場瞬息萬變，良好的記憶力缺不可少！例如今次美3個月期債息相對10年期「倒掛」，不少資深分析員就立即援引記憶，力圖「正視聽」，因這未必一定是壞消息。究竟怎樣才能保持良好記憶力，又不用大花金錢「食補品」呢？以下是綜合外國專家研究，不妨參考一下：



【1、睡眠要夠】

大腦要在睡眠的時候，才會移除細胞在白天新陳代謝時產生的廢物，亦可保護大腦不受自由基傷害。大部分人每天需要7至8小時睡眠，最好是睡在全黑的房間或帶眼罩，切勿輕視睡眠的重要性。



【2、運動】

運動可增強大腦的血流量，幫助產生新的血管，大大提升大腦的可塑性和認知功能。冇時間？專家建議每周至少有有3至4次「快步行30分鐘」，有時間喇呱？



【3、飲食】

實驗顯示，目前包括記憶力衰退的很多疾病，是源自每日蔬菜和水果攝取量不足。請將目標設定每天進食10份蔬果。



「一份蔬菜」約等於：

●一碗未經烹調的葉菜，例如：生菜、椰菜

●半碗煮熟的蔬菜、芽菜、瓜類或菇類

●半碗煮熟的豆類，例如：荷蘭豆、紅腰豆。

●3/4杯沒有添加糖的新鮮蔬菜汁



【4、樂觀地做人】

要學習「處之泰然」，它可以減少壓力荷爾蒙釋放，對腦部健康絕對有益。凡事開心一點吧！跌市好正常...

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