【地產專題】新界東450萬放盤買少見少　點鋤價最實際？

樓市回升速度加快，加上美國不加息利好市場氣氛，去年曾淪為跌市重災區的新界東細價盤亦「翻生」，入場門檻鬥升。據《東網》統計，該區十個熱門入門上車屋苑之中，僅六成屋苑仍有450萬元或以下的細價放盤，即使是沙田「蚊型」盤翠華花園同類盤源亦進入倒數階段，入場叫價較低位回升90萬元。



受市況影響，上車熱點新界東近一年樓價高低位波幅驚人，尤其是去年第四季樓價從高位回落，該區的中原樓價指數曾一周急跌3.33%，為逾12年最大跌幅，即使是旺市被上車客搶到癲的細價盤亦掀劈價潮。



隨着今年首季市況再升溫，藍籌屋苑沙田第一城樓價顯著反彈，入場叫價重返五球以上，其他區內細價盤入場價亦跟隨回升。



綜合地產代理數據顯示，上述十個熱門細價屋苑之中，現時450萬元或以內的放盤只有26個。



其中，大部分放盤集中於大埔嵐山的開放式單位，利嘉閣唐曉輝表示，目前同類銀碼的放盤有約14個，大部分的叫價都在400萬元以下，最平為實用面積180方呎的單位，叫價約340萬元，比去年低位345萬元做價還要低。



上述嵐山的入場盤屬銀主放售單位，因此業主出貨態度較積極。



不過，他續指出，該類單位近期成交價已經反彈至360萬元，實用呎價重上2萬元的關口，但仍然與400萬元的紀錄有一段距離。至於同區另一主打「的骰」單位的上車盤翠屏花園，中原地產方翰達表示，目前四球半或以內放盤剩餘七個，最平叫價已經漲至430萬元，該單位實用面積262方呎。



根據成交資料，近半年樓市調整時最低做價曾經高見378萬元，相比之下，該單位叫價較低位回升13.8%。



沙田方面，被視為區內最平上車盤的河畔區翠華花園，開放式單位去年底曾現330萬元低價成交，較高位冧價達兩成。



中原招錦昌指，該類蚊型盤近月去貨速度加快，去年9月至今累錄約10宗成交。而近日一租客以400萬元購入一個低層單位後，屋苑的入場門檻已漲至420萬元，較低位做價反彈逾27%。換言之，九成按保在沙田再次「明存實亡」。



至於火炭老牌居屋穗禾苑放盤價重上「四字頭」。鴻雋地產代理鄭潔娣表示，該屋苑近月整體跌價約一成後見承接力，去年底最低見380萬元。反觀，現時最平放盤共有兩個，同叫價450萬元，較低位做價回升超過15%。



另方面，利嘉閣郭建民指出，沙田市中心入門盤希爾頓中心及好運中心的入場叫價已經重上「五字頭」。至於大圍上車指標金獅花園，美聯鄒文波指，現時四球半內放盤僅得一個，叫價450萬元。



而馬鞍山全區的四球半內放盤已經絕迹，美聯物業丘仲文指出，區內最平的居屋錦英苑自由市場入場放盤，最低消費為470萬元；屬於入門私樓的新港城，最平單位則叫價約580萬元。



●樓市回勇 買家鋤價有法

樓價回升，未有趁早幾個月跌市時上車的人士，難免有錯失良機的感覺。至於現時有意置業的人士究竟有無機會「執筍貨」？地產代理指出，只要識得捉路，向業主「鋤價」仍然有計。



鴻雋地產代理鄭潔娣認為，現時市況轉旺，無疑令到部分業主的心態轉強，但整體而言，普遍業主仍然心明現時樓市處於高位，因此買家只要睇通一些想出貨業主的心態，同時顯示自己的入市誠意，擴闊議價空間並非不可能。



她舉例指出，一些想趁市況轉旺而換樓的業主，或者是已移居海外的業主，一般較易傾價，置業人士宜預早準備訂金或本票，好讓業主知道是實客，一旦傾好價後即時交票或落訂，以增加用靚價購入心水單位的機會。



另方面，地產代理指，亦可揀一些額外印花稅(SSD)鬆綁的放盤「鋤價」，因業主趁市旺止賺套現，出貨心態較積極，若買家肯顯示誠意還價，隨時有意外驚喜。



事實上，樓市氣氛明顯好轉，而且美國不加息，意味香港低息環境持續，對後市打強心針。



不過，Ｑ房網香港董事總經理陳坤興認為，中美貿易談判仍然未達成協議，加上英國脫歐過程再增添變數，種種外圍不明朗因素仍會影響往後香港經濟及樓市的走向，因而左右置業人士的入市情緒。



●沙田中心呎價曾破兩萬

去年中樓市氣氛瘋狂，上車客及投資客爭搶下，新界東細價盤樓價癲升，而單位愈細呎價愈貴，實用呎價衝破兩萬元新高紀錄更成為常態。



當中，以沙田細價屋苑升勢最凌厲，排隊創新高。坐落市中心的沙田中心，當時實用呎價三度突破兩萬元關口。



其中，安寧大廈中層D室一房戶，實用面積301方呎，以630萬元易手，呎價20,930元，創屋苑新高。即使同區希爾頓中心的事故單位，當時亦曾以525萬元沽出，實用呎價直逼兩萬元。



此外，藍籌盤沙田第一城亦頻頻破頂，49座高層F室，去年以585萬元易手，實用呎價20,599元，呎價首破兩萬元關口，單位近十年升值3.47倍。至於河畔花園F座高層3室，實用面積242方呎，以540萬元售出，呎價22,314元。而毗鄰的翠華花園，去年最高成交價425萬元，實用呎價直撲兩萬元。



另外，大埔嵐山納米戶呎價去年中亦連環突破兩萬元大關。最高為屋苑8座高層A室，實用面積181方呎，原叫價400萬元，反價至401萬元沽出。單位約三年大幅漲價1.08倍，升幅跑贏不少豪宅。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/