新盤UPDATES：短期多個市區項目蜂擁搶客

樓市復甦動力源源不絕，各區新盤湧現大量破頂高價成交，刺激發展商開盤信心亦大大增強，短期內將有多個市區盤蜂擁登場搶客。



●凱滙高層呎售近2.46萬 創觀塘標準新高

信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，單日連沽至少4伙，其中3座高層K室，實用面積569方呎，成交價1,399.38萬元，呎價24,594元，料再創同區標準單位新高紀錄。



●海璇兩房逾2,344萬沽 料港島東同類新高

新鴻基地產(00016)旗下北角海璇售出第5A座17樓C室，實用面積524方呎，成交價2,344.14萬元，呎價44,735元。市場料該單位做價創出港島東區兩房標準戶歷來新高紀錄。



至於新世界發展(00017)同區柏蔚山，剛售出3座11樓C室一房戶，實用面積519方呎，成交價1,404萬元，呎價27,052元。



●尚悅·嶺呎售1.92萬元 創新高

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，元朗尚悦‧嶺由3月1日至3月25日，共售出58伙，平均成交呎價約為16,754元。當中第2座27樓C單位之成交價約為628萬元，創項目售價新高。



至於第1座27樓K單位之成交呎價為19,213元，創項目呎價新高。期內該盤連同系內3個港島項目，總共售出90伙，套現逾5.4億元。



●維峯．浚匯明開價 示範單位曝光

恒基地產(00012)短期內部署連環開售兩個市區盤，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，北角維峯·浚匯最快明日(26日)公布價單，有機會明日(3月26日)開放示範予公眾參觀，以及星期三(27日)開始收票，最快下周開售。



該盤首度開放兩個交樓標準示範單位予傳媒參觀，其中參照28樓B室搭建的一房單位，實用面積270方呎，露台面積22方呎，睡房與大廳以趟門分隔，住戶可更靈活運用空間。

至於參考28樓A室打造的一房示範單位，實用面積267方呎，大廳同樣連接面積22方呎露台。上述兩個單位的廚房均以開放式設計。



●LP6累積銷情突破2,000伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，今日(3月25日)再售出27伙，當中最高成交呎價為3座62樓C室，成交價824.5萬元，呎價1.94萬元，項目至今累積售出2,027伙。

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