專訪資深拍賣師︰銀主盤每月料增五成　不過...

近年樓市熾熱，市場上私人拍賣行數目反而比以往為少，銀主盤數量亦大不如前。入行超過20年的環亞拍賣董事總經理兼拍賣師的曾傑俊表示，2003年該類單位數量曾多達5,000至6,000個，現時僅有約80個。



曾傑俊接受《東網》訪問時指出，近年樓市銀主盤數量未有顯著增加，相比沙士時，有銀行要「包場」舉行拍賣，以及高峰期一天可拍出28個同類物業，現時已有相當差距。不過，他預期，該類單位數目將會由每月新增20個增加至30個，即增加50%，當中一半為透過高成數按揭入市單位。



他透露，拍賣場成交早前跟隨大市回落，除了因買家變得保守，亦因為銀主未有調低物業的底價。但現時成交減少四至五成，價錢終有調整。他舉例，早前旺市時，物業一般以估值的八五折作為開價，成交貼近市價，惟現時售出價，減至估價的九至九五折之間。而拍賣場盤源分布，他指出，法院令及銀主盤一般佔約三成，其餘為業主盤。



對於再有新拍賣行加入，會否增加競爭，他則認為，競爭源自買賣雙方的角力，而非拍賣行的數目，高峰期時市場上有約8間拍賣行，現時已減至約4間。



至於近年拍賣市場已出現改變，不少人都會透過拍賣行放售物業，種類更趨多元化，由億元豪宅，以至遊樂場、大廈樓梯底，統統都找到。



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