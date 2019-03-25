黎智英4個月3度賣產　再售台灣壹電視大樓套現

黎智英又賣資產！虧損連年、業績持續惡化的壹傳媒(00282)，以及其大股東黎智英，在短短約4個月擬第3度出售台灣資產求套現。證券分析員認為，壹傳媒不斷變賣資產救亡無補於事，經營困局實在難扭轉，最終只會走上末路。



在台灣上市的中國電器周一(3月25日)公布，子公司中電開發斥資14.5億元新台幣(約3.6億港元)，買下位於台北市內湖區新湖二路146巷18號的「壹電視大樓」全棟。該物業是黎智英透過盛至有限公司持有。



事實上，壹傳媒近期屢次賣產力圖「吊命」！早前於2月25日公布，其間接非全資附屬公司蘋果日報出版發展有限公司，與一名有意買方訂立不具法律約束力的意向書，內容有關可能出售位於台灣高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，建築面積約6,538.3平方米，以及建於其之上的三層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，可能代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。



當時證券界已表示，壹傳媒繼去年11月出售在台總部兩幢物業後，短時間內擬再度出售物業套現減債，可見其經營狀況相當惡劣。值得注意的是，壹傳媒出售的高雄印刷廠實際上是集團的生財工具，反映其台灣業務萎縮之外，其財務狀況已相當嚴峻，今次出售套現區區數千萬元，根本不能扭轉公司財政困局。



其實，壹傳媒賣資產套現與近年業績持續虧損有極大關係。截至去年9月底止的半年，公司錄得巨額虧損約2.87億元，較2017年同期擴大67.8%，連蝕3年半。當中數碼業務虧損就按年大增1.16倍至4,957.5萬元。而若以過去8年半計，壹傳媒累計虧損達22.5億元。

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