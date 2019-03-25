大摩奇準分析員：美債息倒掛是噩耗　籲打防守

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson早於3月12及19日分別警告，股市大調整臨近，結果美股上周五(3月22日)經歷較大跌幅。他周一(3月25日)再度表示，由於債息曲線出現「倒掛」，意味投資者應保持「防守」倉位。



他說：「債息倒掛對股市有啟示，尤其是目前股市已充分反映估值。我們認為一旦聯儲局減息，就代表量化緊縮周期完結，同時是股市的熊市信號。」



他又認為，聯儲局上周料今年不會加息及將會停止「縮表」，其「超鴿」程度超市場預期，是利淡信號。



事實上，他早於3月12及19日已再三預警股市升浪完結，短期只會更糟糕，因「美國企業盈利修訂的幅度已是我們見過的最糟糕一次，所有行業的銷售和邊際利潤指引均下降。盈利衰退是真實的，而且比我們在2015至2016年經歷的更廣泛。它是發生在經濟沒有多大韌力的時候。」他認為，在企業盈利未轉好之前，很大機會要先經歷更壞的狀況。



回顧Wilson近年測市準繩，例如早於2017年4月預期當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點。結果他是極少數估中標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員。



到了2018年3月，他轉軚警告股市已於1月26日「見牛市頂」，同年9月12日警告，美股未來數年再大升空間十分有限，短期內會陷入大幅調整。



到了2019年1月，他估計由2018年1月開始的「滾動型熊市」已結束，惟不代表會大升，至今仍估計標指只會在2,400至3,000點大幅上落。

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