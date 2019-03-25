樓價UPDATES：維景灣畔3月暫錄20宗成交

將軍澳維景灣畔近日交投暢旺，過去周末連錄3宗成交，帶動全月累錄約20宗，平均實用呎價約16,400元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●維景灣畔8座高層E室，實用面積498方呎，採兩房間隔，以883萬元成交，實用呎價17,731元，單位近9年升值逾1.1倍。



●牛池灣清水灣道8號高層F室，實用面積502方呎，屬兩房間隔，座向東北望開揚景，累減48萬元或約5.2%，獲買家以880萬元承接，實用呎價17,530元。原業主於2006年持貨至今，帳面獲利580萬元。



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新界區



●馬鞍山迎海‧星灣御23座低層F室，實用面積511方呎，以兩房間隔，座向東南望山景。單位原開價850萬元，放盤兩個月，減價48萬元，最終以802萬元易手，實用呎價15,695元。原業主持貨4年多，帳面獲利152萬元。



●馬灣珀麗灣本月交投活躍，屋苑7座低層H室，實用面積約537方呎，屬兩房間隔，望西北開揚景。單位開價650萬元，因附不俗裝修，吸引上車買家青睞，數度議價後減至628萬元易手，實用呎價約11,695元。上址為原業主於2016年以約465萬元購入，持貨剛滿3年，帳面獲利約163萬元。



●屯門區細價單位受追捧，新屯門中心6座高層F室兩房戶，實用面積455方呎，有區外買家鍾情單位客廳及房間均座向東南，及擁部分海景，故以550萬元購入，計劃先收租後自住，實用呎價12,088元。以上址市值月租約1.2萬元計，租金回報率約2.6厘。

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