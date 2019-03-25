港交所揸Fit人資訊科技經驗「肥佬」？

香港交易所(00388)行政總裁李小加作為帶領交易所日常管理嘅掌舵人，年薪有半億元，平日talk得又sell得，但強人如佢，亦唔係十項全能。



話說港交所日前推出年報，首次詳細列出董事局各成員嘅技能同經驗，共有七大項，包括行政領導、資本市場知識、環球業務、內地市場經驗、財務管理、法律專業及資訊科技。李小加雖然係少數擁有多項技能同經驗嘅董事，有齊首六項，但唯獨就係資訊科技經驗呢項「肥佬」咗。



同時，資訊科技呢項係整個董事局內最欠缺經驗嘅範籌，只有三成嘅董事有此經驗。



事實上，近年金融科技(FinTech)大熱，港交所最新戰略計劃嘅其中一個重點，就係科技發展，董事局自然唔會怠慢，要大家齊齊補吓課！係舊年，港交所董事合共接受約640小時嘅培訓，平均每人培訓時數達49小時，較2017年嘅36小時大增36%，而且所有董事都有參與資訊科技嘅培訓主題。



其實李小加喺交易所做咗咁多年，資訊科技點會難倒佢，佢又出名口才好，近年講科技都頭頭是道。佢舊年已開始埋下伏筆，提到港交所要喺科技發展中保持競爭力，之後就設立創新實驗室、收購金融科技公司等。



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