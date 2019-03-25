中鐵建下屬公司中標鐵路項目

中國鐵建(01186)下屬中鐵第四勘察設計院集團等公司作為聯合體成員，中標新建杭衢鐵路(建衢段)公私合營(PPP)項目。項目總投資概算為236.3億元人民幣(下同)，其中納入PPP範圍內總投資約217.6億元。項目建設組織實施方式採用工程總承包(EPC)模式。項目建設工期42個月，營運期360個月。項目採用「使用者付費+政府可行性缺口補助」的回報方式。營運期前15年年均補貼(不含稅)約6.73億元。



項目資本金為項目PPP總投資的30%，約65.29億元(含項目公司註冊資金30億元)。其中政 府方共出資31.99億元，持股49%；社會資本方共出資33.30億元，持股51%，其中中鐵建下 屬公司出資比例為46%。其餘資金由項目公司通過收費權、收益權質押等方式進行融資。



項目公司成員按照股權比例出資、承擔風險並分享收益(政府方股東出資部分原則上不參與 項目公司利潤分配，也不參與合作期末項目公司的清算分配)。

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