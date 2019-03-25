CEPA內地進口港貨　15年累計貨值864億人幣

自2003年內地與香港簽署《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）後，雙方一直保持緊密溝通，海關每年更會舉行2次會議，並定期派業務專家來港視察。時至今日，內地累計進口香港貨品貨值過去15年來累計已達到864.5億元人民幣，關稅減免達69億元人民幣。



基於產品的結構及工業發展的變化，故於去年開始，CEPA修訂有關條款，並於今年一月一日正式落實升級版《協議》，並新增「海關程序與貿易便 利化」、「衛生與植物衛生措施」及「技術性貿易壁壘」三個專章。而原產地規則由11條升級至18條，實施程式就由12條升級至8條。



升級後，將會由原先每半年舉行磋商，逐項商定產品的原產標準轉變至「全稅統一的總規則與產品特定原產地規則結合」的模式。



在貨物貿易領域零關稅的範圍則會涵蓋全稅則產品，此能令貿易更快捷，有利於商家。而原產地標準則以現有的累加法百分比達30%設定為總規則，增加以扣減法計算的方法從價，並40％作為標準，令企業可自由選擇，更具靈活性。



以貴金屬如珠寶為例，製造工序，涉及裝配過程必須在香港或內地進行。而按區域價值成分，以扣減法計算30%或按累加法計算30%則可。對於其他細項，微小加工處理方面則由3項（運輸，儲存，銷售）擴展至18項增添如動物屠宰，切割和紡織品等。



對於中性產品則細化了7項內容，增加測試，安全設備，維護和服裝的規定。整體而言，升級的協議將會將保障兩地的貿易，並使商家能夠更靈活貿易。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/